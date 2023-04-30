РоссТВ проиллюстрировало кадрами из Умани «взрывы в днр»

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Ракурс

Телеканал «Росія 1» повідомив про «обстріл Донбасу українськими військовими», супроводжуючи свій репортаж кадрами дев’ятиповерхового будинку в Умані, до якого 28 квітня прилетіла російська ракета.

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Зокрема, ведучий заявив, що «українські бойовики» у ніч на 28 квітня обстріляли Донбас. За його словами, під обстріл потрапили села Микільське та Яківство, а також місто Ясинувата, по яких нібито випустили понад 20 снарядів (у ніч, коли російська ракета потрапила до будинку в Умані, росія випустила 23 ракети).

Видання Astra зазначає, що подібне вже відбувалося — раніше в телеграм-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова з’явилося відео потерпілої мешканки зруйнованого будинку в Умані, яке Соловйов супроводив словами «жорстокі обстріли Донбасу».

Розбір завалів в Умані завершився 29 квітня. За словами глави МВС України Ігоря Клименка, внаслідок влучення ракети до житлового будинку загинуло 23 особи, у тому числі шість дітей. Ще дві жінки вважаються зниклими безвісти. З-під завалів урятували 17 людей.

У Москві після того, що сталося, деякі росіяни почали приносити квіти до пам’ятника Лесі Українці на згадку про мирних жителів, які загинули в ніч проти 28 квітня. Такі ж стихійні меморіали виникли в інших містах росії. У січні такі ж меморіали, зокрема біля пам’ятника Лесі Українці в Москві, виникли після ракетного удару по дев’ятиповерховому будинку у Дніпрі. Тоді загинули 45 людей.