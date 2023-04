Збройні сили України озброїли чеськими РСЗВ BM-21MT.

.

Світлини з цими реактивними системами в Україні нещодавно з’явились у мережі. Вони є модернізованою версією радянської РСЗВ «Град», які оснащені новим балістичним обчислювачем та побудовані на унікальному шасі Tatra, яке дозволяє проходити через складну місцевість.

#Ukraine: The first photo of a Czech BM-21 MT multiple rocket launcher manufactured by Excalibur Army and received by the Ukrainian army a while ago.



The BM-21 MT is a modernized Grad MLRS placed on a Tatra T815−7T3R2T 4×4 chassis with a new FCS and ballistic computer installed. pic.twitter.com/H0qbHmsYq4