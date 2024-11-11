Испытания украинских «мавиков». Фото: Минстратегпром

https://racurs.ua/n201127-analogi-kitayskih-dronov-mavic-razrabotali-v-ukraine-foto.html

Ракурс

Аналогів китайських безпілотників Mavic розробили українські виробники.

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У минулі вихідні вісім виробників зібралися, щоб представити свої безпілотники. Два з них уже пройшли кодифікацію. Це — БпЛА «Шмавік» та PTAKH-S. Шість команд виконали льотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені. Про це 11 листопада повідомила прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Роботу дронів продемонстрували представникам Генштабу, командуванню Сил безпілотних систем та Сил логістики, державним закупівельникам та військовим підрозділам. Військові змогли не лише оцінити якість виробів, а й поспілкувалися з виробниками щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва.

Перш за все, я дякую українським командам виробників, які змогли створити такий продукт в Україні. Недорогий, функціональний, простий в управлінні. А головне — він створюється всередині країни, що, по-перше, робить нас більш незалежними від закордонних поставок, а по-друге, залишає гроші в країні, — зазначив очільник Мінстратегпрому Германт Сметанін.

Нагадаємо, у червні в «Укроборонпромі» заявили, що Україна за доволі стислий проміжок часу розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Вони можуть уражати стратегічні об'єкти ворога на відстані понад 1 тис. км.