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Ракурс
Перші фото BM-21 MT, чеської РСЗВ, в Україні

ЗСУ озброїли чеськими РСЗВ BM-21MT (ФОТО)

30 кві 2023, 10:27
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Збройні сили України озброїли чеськими РСЗВ BM-21MT.


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Світлини з цими реактивними системами в Україні нещодавно з’явились у мережі. Вони є модернізованою версією радянської РСЗВ «Град», які оснащені новим балістичним обчислювачем та побудовані на унікальному шасі Tatra, яке дозволяє проходити через складну місцевість.

Перші фото BM-21 MT, чеської РСЗВ, в Україні

Tatra T815−7T3R2T має колісну формулу 4×4. На установці нові система контролю вогню та балістичний калькулятор.

Системи BM-21MT виготовляє чеська компанія Excalibur Army.

Машини оснащені системою управління вогнем — комп’ютерна система, інерційна система навігації та зв’язок — які підвищують продуктивність при виконанні окремих завдань та координації дій ряду артилерійських підрозділів.

BM-21MT має комірки для матеріально-технічного комплекту запасних частин, інструментів і приладдя.

Це обкладення призначене для заміни несправних частин, усунення дрібних несправностей екіпажем і обслуговування пускової установки.

Виробником заявлено, що 40 ракет з пускової установки здатні уражати цілі на відстані 40 км, але це також залежить від самого боєприпасу.

У BM-21 MT використовується броньована кабіна та системи автоматизації керування стрільбою. Загальна маса — 16,3 т.

Машина, оснащена двигуном Tatra V8 потужністю 270 кВт, здатна розвивати швидкість до 90 км/год.

Джерело: Ракурс


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