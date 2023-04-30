Перші фото BM-21 MT, чеської РСЗВ, в Україні

https://racurs.ua/ua/n182529-zsu-ozbroyily-cheskymy-rszv-bm-21mt-foto.html

Ракурс

Збройні сили України озброїли чеськими РСЗВ BM-21MT.

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Світлини з цими реактивними системами в Україні нещодавно з’явились у мережі. Вони є модернізованою версією радянської РСЗВ «Град», які оснащені новим балістичним обчислювачем та побудовані на унікальному шасі Tatra, яке дозволяє проходити через складну місцевість.

Tatra T815−7T3R2T має колісну формулу 4×4. На установці нові система контролю вогню та балістичний калькулятор.

#Ukraine: The first photo of a Czech BM-21 MT multiple rocket launcher manufactured by Excalibur Army and received by the Ukrainian army a while ago.



The BM-21 MT is a modernized Grad MLRS placed on a Tatra T815−7T3R2T 4×4 chassis with a new FCS and ballistic computer installed. pic.twitter.com/H0qbHmsYq4 — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 29, 2023

Системи BM-21MT виготовляє чеська компанія Excalibur Army.

Машини оснащені системою управління вогнем — комп’ютерна система, інерційна система навігації та зв’язок — які підвищують продуктивність при виконанні окремих завдань та координації дій ряду артилерійських підрозділів.

BM-21MT має комірки для матеріально-технічного комплекту запасних частин, інструментів і приладдя.

Це обкладення призначене для заміни несправних частин, усунення дрібних несправностей екіпажем і обслуговування пускової установки.

Виробником заявлено, що 40 ракет з пускової установки здатні уражати цілі на відстані 40 км, але це також залежить від самого боєприпасу.

У BM-21 MT використовується броньована кабіна та системи автоматизації керування стрільбою. Загальна маса — 16,3 т.

Машина, оснащена двигуном Tatra V8 потужністю 270 кВт, здатна розвивати швидкість до 90 км/год.