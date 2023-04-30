Лондон планирует закупку для Украины ракет дальностью полета до 300 км

https://racurs.ua/n182531-london-planiruet-zakupku-dlya-ukrainy-raket-dalnostu-poleta-do-300-km.html

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Велика Британія хоче закупити для України ракети дальністю польоту до 300 км.

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Міністерство оборони країни опублікувало запит на інформацію про військове обладнання для використання українськими військовими, що фінансується з Фонду підтримки України.

Британці застосовують досить відкриту формулу вимог, оскільки «ключовими запитами» є: «ракета або снаряд», що запускається з суші, землі, моря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.

Серед бажаних вимог до закупівлі ракет — стійкість до перешкод, можливість планування і мала ймовірність перехоплення системами ППО. Лондон також шукає засоби для підтримки військової мобільності.

У переліку є також засоби ППО, машини для розмінування, багаторазові мости та транспортери важкої техніки.

Раніше стало відомо, що Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України цього року, заявив молодший міністр оборони Моррісон.