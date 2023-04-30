Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Русские, go home – президент Чехии расписался на украинской военной технике

Русские, go home — президент Чехии расписался на украинской военной технике

30 апр 2023, 13:07
999

Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну залишив росіянам послання на військовій техніці — закликав забиратися з України.


.

Фото з написом він виклав у Twitter.

Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним, хочете вести й бути прикладом. Як командир, я завжди був поруч зі своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Я приїхав сюди, щоб підбадьорити їх. Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви відстоїте свободу. Росія, забирайся додому, — написав президент Чехії.

Павел вже декілька днів перебуває в Україні з офіційним візитом разом з колегою зі Словаччини Зузаною Чапутовою. Це його перший приїзд до України в статусі президента Чехії.

Павел — генерал армії та колишній начальник генштабу Чехії З Чапутовою вони побували на Дніпропетровщині, де обговорили з місцевим керівництвом плани щодо відновлення регіону.

Днем раніше вони відвідали Бучу та Бородянку, а також провели зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, головою Верховної ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров