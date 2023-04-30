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Ракурс
Росіяни, go home - президент Чехії розписався на українській військовій техніці

Росіяни, go home — президент Чехії розписався на українській військовій техніці

30 кві 2023, 13:07
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Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну залишив росіянам послання на військовій техніці — закликав забиратися з України.


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Фото з написом він виклав у Twitter.

Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним, хочете вести й бути прикладом. Як командир, я завжди був поруч зі своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Я приїхав сюди, щоб підбадьорити їх. Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви відстоїте свободу. Росія, забирайся додому, — написав президент Чехії.

Павел вже декілька днів перебуває в Україні з офіційним візитом разом з колегою зі Словаччини Зузаною Чапутовою. Це його перший приїзд до України в статусі президента Чехії.

Павел — генерал армії та колишній начальник генштабу Чехії З Чапутовою вони побували на Дніпропетровщині, де обговорили з місцевим керівництвом плани щодо відновлення регіону.

Днем раніше вони відвідали Бучу та Бородянку, а також провели зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, головою Верховної ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Джерело: Ракурс


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