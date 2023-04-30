Украина подписала с производителем «Байрактаров» три новых соглашения

Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди.

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Деталі, звісна річ, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління, — так прокоментував подію міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин.

Україна підписала ці контракти з турецьким виробником безпілотників.

Прес-служба міністерства повідомила, що з української сторони підписантами були два українські підприємства. Їхні назви не повідомляються.

У листопаді 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські підприємства підписали дві угоди з турецькою компанією Baykar Makina про постачання двигунів до безпілотників.

У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

У серпні 2022 року компанія Baykar заявила про те, що планує побудувати в Україні надзвуковий БПЛА.