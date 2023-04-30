Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина подписала с производителем «Байрактаров» три новых соглашения

Украина подписала с производителем «Байрактаров» три новых соглашения

30 апр 2023, 14:27
999

Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди.


.

Деталі, звісна річ, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління, — так прокоментував подію міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин.

Україна підписала ці контракти з турецьким виробником безпілотників.

Прес-служба міністерства повідомила, що з української сторони підписантами були два українські підприємства. Їхні назви не повідомляються.

У листопаді 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські підприємства підписали дві угоди з турецькою компанією Baykar Makina про постачання двигунів до безпілотників.

У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

У серпні 2022 року компанія Baykar заявила про те, що планує побудувати в Україні надзвуковий БПЛА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров