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Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди
Україна підписала з виробником «Байрактарів» три нові угодиhttps://racurs.ua/ua/n182540-ukrayina-pidpysala-z-vyrobnykom-bayraktariv-try-novi-ugody.htmlРакурс
Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди.
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Деталі, звісна річ, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління, — так прокоментував подію міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин.
Україна підписала ці контракти з турецьким виробником безпілотників.
Прес-служба міністерства повідомила, що з української сторони підписантами були два українські підприємства. Їхні назви не повідомляються.
У листопаді 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські підприємства підписали дві угоди з турецькою компанією Baykar Makina про постачання двигунів до безпілотників.
У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.
У серпні 2022 року компанія Baykar заявила про те, що планує побудувати в Україні надзвуковий БПЛА.
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