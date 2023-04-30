Ракурсhttps://racurs.ua/
Разрушение в Затоке. Фото «Одесская жизнь»
Курортную Затоку показали после российских бомбардировок (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182541-kurortnuu-zatoku-pokazali-posle-rossiyskih-bombardirovok-video.htmlРакурс
Селище Затока, популярний повномасштабного вторгнення росії курорт в Одеській області, перетворився на безлюдне та моторошне місце.
.
У цьому населеному пункті майже не залишилося людей, а по вулицях бігають зграї безпритульних тварин. Скрізь зруйновані російськими бомбами та ракетами будиночки та готелі, куди влітку полюбляли приїздити туристи. Відповідне відео 30 квітня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у Tеlegram.
Тут нікого немає, ніхто тут не живе, тільки собаки бігають. Це повний жах, жодного магазину не працює та зовсім немає людей, — розповідає автор відео.
Як відомо, у 2022 році росіяни неодноразово обстрілювали Затоку, внаслідок чого зруйнували міст через Дністровський лиман, бази відпочинку та приватні будинки.
Нагадаємо, 26 липня минулого року росіяни завдали ракетного удару по Затоці в Одеській області. Тоді три літаки Су-35 та Су -30 з акваторії Чорного моря випустили по селищу 13 ракет Х-59.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...