Руйнування в Затоці. Фото: «Одесская жизнь»

https://racurs.ua/ua/n182541-kurortnu-zatoku-pokazaly-pislya-rosiyskyh-bombarduvan-video.html

Ракурс

Селище Затока, популярний повномасштабного вторгнення росії курорт в Одеській області, перетворився на безлюдне та моторошне місце.

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У цьому населеному пункті майже не залишилося людей, а по вулицях бігають зграї безпритульних тварин. Скрізь зруйновані російськими бомбами та ракетами будиночки та готелі, куди влітку полюбляли приїздити туристи. Відповідне відео 30 квітня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у Tеlegram.

Тут нікого немає, ніхто тут не живе, тільки собаки бігають. Це повний жах, жодного магазину не працює та зовсім немає людей, — розповідає автор відео.

Як відомо, у 2022 році росіяни неодноразово обстрілювали Затоку, внаслідок чого зруйнували міст через Дністровський лиман, бази відпочинку та приватні будинки.

Нагадаємо, 26 липня минулого року росіяни завдали ракетного удару по Затоці в Одеській області. Тоді три літаки Су-35 та Су -30 з акваторії Чорного моря випустили по селищу 13 ракет Х-59.