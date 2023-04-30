Украинские военные. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n182543-kiev-ne-gotov-k-kontrnastupleniu-no-net-drugogo-vybora-sunday-times.html

Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України, ймовірно, не принесе значних результатів.

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Британські офіцери, які працювали з українськими військовими, повідомляють, що бійці ЗСУ налаштовані рішуче. Однак американська розвідка вважає, що Україна навряд чи зможе добитися чогось більшого, ніж скромні територіальні успіхи. Про це пише професор Марк Галеотті у статті британської Sunday Times, передає «BBC Україна».

Досі українські військові демонстрували не тільки майстерність і рішучість, а й уяву, — вказує автор, відзначаючи успіхи української армії в обороні в першій фазі конфлікту.

Зазначається, що Силам оборони вдалося застати російських загарбників зненацька на оперативному і стратегічному рівні, як, наприклад, під час Харківського наступу. Тоді за місяць було відвойовано понад 12 тис. кв. км, а увага москви в той час була зосереджена на півдні, де окупаційна армія була не такою потужною.

Також Галеотті пише, що ЗСУ досі не мають належної кількості якісної ППО для будь-якої великої наступальної операції. Разом з тим українські військові досить швидко освоюють 230 нових і відремонтованих західних танків та 1 тис. 550 бронемашин.

У статті йдеться, й те, що українським оборонцям гостро не вистачає боєприпасів, бо ЗСУ за місяць витрачають більше снарядів калібру 155 мм, ніж США виробляють за рік. Захід інвестує у нові виробничі потужності, але на це потрібен час.

Однак, на думку професора, українська влада іншого реального вибору, окрім як почати контрнаступ навесні або влітку. Бо президент Володимир Зеленський «вміло керує Заходом», але для збереження підтримки «він повинен показати те, що вашингтонські інсайдери досить без смаку називають поверненням інвестицій».

Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не називати «вирішальним» майбутній контрнаступ ЗСУ, бо таке поняття може викривляти картину зусиль. Висновки можна буде робити лише в кінці битви з окупантами, яка призведе до звільнення всіх окупованих українських територій.

Джерело: «ВВС Україна»