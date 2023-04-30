генштаб рф стремится взять под контроль российские ЧВК. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n182544-moskva-hochet-podchinit-rossiyskie-chvk-genshtabu-rf-budanov.html

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Генеральний штаб рф хоче взяти під контроль приватні військові компанії.

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Агресор прагне створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю американському телеканалу PBS, 30 квітня передала прес-служба ГУР.

Також Буданов додав, що країна-агресор здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тис. потенційних окупантів.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що в росії зросла конкуренція між міністерством оборони рф та ПВК «Вагнера». Так, оборонне відомство та найманці пригожина змагаються за чоловіків призовного віку. Для заманювання добровольців на війну проти України ворог використовує рекламу.