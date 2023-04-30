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Ракурс
В небе над москвой заметили неизвестный объект. Фото:

В небе над москвой заметили неизвестный объект, а на улицах — листовки с Будановым

30 апр 2023, 17:21
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Невідомий літаючий об'єкт помітили в небі над москвою у неділю, 30 квітня.


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Зафіксували об'єкт трикутної форми над центром міста, в районі будівель бізнес-центру «москва-сіті». Про це повідомляє російський Telegram-канал Mаsh.

Черговий непізнаний об'єкт у небі біля висоток у районі «москва-сіті». Що це — поки що невідомо. Кадрами діляться підписники, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на московських вулицях з’явилися листівки з очільником ГУР Кирилом Будановим, на яких міститься напис: «Наш президент».

Нагадаємо, у росіян паніка через невідомі літальні апарати над столицею країни-агресора. Так, днями російські пілоти літаків кілька разів помічали під москвою «невідомі дрони». БПЛА фіксували, зокрема, в районі аеропорту «Домодєдово».

Також в москві дві жінки поскаржилися до поліції через зірки у небі. Небесні об'єкти жительки сплутали з українськими безпілотниками. На місце виїхав патруль, та коли приїхав, то виявив, що об'єктами, що світяться, є зірки.

Источник: Ракурс


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