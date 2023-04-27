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Неизвестные беспилотники заметили в подмосковье
Неизвестные беспилотники заметили в подмосковье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182441-neizvestnye-bespilotniki-zametili-v-podmoskove-video.htmlРакурс
У Підмосков’ї знову заявили про появу у небі невідомих безпілотників «значних розмірів». Відеозапис польоту такого БПЛА оприлюднили Телеграм-канали. Офіційно влада країни-агресора цю інформацію не коментувала.
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Окрім цього, раніше сьогодні пілот Boeing авіакомпанії NordStar повідомив, що поряд з ним на підльоті до Домодєдово пролетів безпілотник. Це сталося на висоті приблизно два кілометри. Цю подію офіційно також не коментували.
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