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Ракурс
Неизвестные беспилотники заметили в подмосковье

Неизвестные беспилотники заметили в подмосковье (ВИДЕО)

27 апр 2023, 16:58
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У Підмосков’ї знову заявили про появу у небі невідомих безпілотників «значних розмірів». Відеозапис польоту такого БПЛА оприлюднили Телеграм-канали. Офіційно влада країни-агресора цю інформацію не коментувала.


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Окрім цього, раніше сьогодні пілот Boeing авіакомпанії NordStar повідомив, що поряд з ним на підльоті до Домодєдово пролетів безпілотник. Це сталося на висоті приблизно два кілометри. Цю подію офіційно також не коментували.

Источник: Ракурс


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