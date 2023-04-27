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Ракурс
Невідомі безпілотники помітили біля москви

Невідомі безпілотники помітили біля москви (ВІДЕО)

27 кві 2023, 16:58
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У Підмосков’ї знову заявили про появу у небі невідомих безпілотників «значних розмірів». Відеозапис польоту такого БПЛА оприлюднили Телеграм-канали. Офіційно влада країни-агресора цю інформацію не коментувала.


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Окрім цього, раніше сьогодні пілот Boeing авіакомпанії NordStar повідомив, що поряд з ним на підльоті до Домодєдово пролетів безпілотник. Це сталося на висоті приблизно два кілометри. Цю подію офіційно також не коментували.

Джерело: Ракурс


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