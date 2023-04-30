рф пытается скрыть массовую гибель мобилизованных. Фото:

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Величезні втрати армії рф в Україні змусили російських окупантів приховувати правду.

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Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії рф мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб невдоволення серед цивільних не зростало, ритуальним службам бойовики рекомендували коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 20 квітня.

Також так зване міністерство державної безпеки фейкової Луганської народної республіки наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.

У боях із ЗСУ також багато поранених окупантів, тому місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою їх кількістю. Для лікування та реабілітації військових рф до міста нещодавно із московської області прибула група хірургів, які повинні допомогти оперувати поранених загарбників.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти поселилися в будівлі школи у Луб’янці Луганської області. При цьому освітній процес продовжується і росіяни змушують місцевих дітей відвідувати школу. Таким чином агресор облаштував військовий об'єкт, прикриваючись «живим щитом» зі школярів та викладацького складу.