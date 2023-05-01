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Россияне нанесли новый ракетный удар по Украине, инфографика: Воздушные силы

15 из 18 российских крылатых ракет уничтожили защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

1 мая 2023, 08:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ракети запущені близько 02.30 1 травня із літаків стратегічної авіації:

  • дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область рф);
  • двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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