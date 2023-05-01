Россияне нанесли новый ракетный удар по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ракети запущені близько 02.30 1 травня із літаків стратегічної авіації:

дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область рф);

двох Ту-160 із району Каспійського моря.