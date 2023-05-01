Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни завдали нового ракетного удару по Україні, інфографіка: Повітряні сили

15 з 18 російських крилатих ракет знищили захисники України (ІНФОГРАФІКА)

1 тра 2023, 08:17
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.


.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ракети запущені близько 02.30 1 травня із літаків стратегічної авіації:

  • дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область рф);
  • двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів