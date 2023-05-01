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Падение металлической конструкции, скриншот видео
В Киеве с Северного моста в Днепр упала металлоконструкция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182565-v-kieve-s-severnogo-mosta-v-dnepr-upala-metallokonstrukciya-video.htmlРакурс
У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором.
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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомила прес-служба патрульної поліції Києва, опублікувавши відповідне відео.
Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події, — вказано в повідомленні. — Патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.
Зазначається, що на водія склали протоколи за:
- ст. 122−4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.;
- ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.
Також поліцейські викликали слідчих.
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