Падение металлической конструкции, скриншот видео

https://racurs.ua/n182565-v-kieve-s-severnogo-mosta-v-dnepr-upala-metallokonstrukciya-video.html

Ракурс

У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором.

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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомила прес-служба патрульної поліції Києва, опублікувавши відповідне відео.

Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події, — вказано в повідомленні. — Патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.

Зазначається, що на водія склали протоколи за:

ст. 122−4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.;

ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Також поліцейські викликали слідчих.