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Падіння металевої конструкції, скріншот відео
У Києві з Північного мосту в Дніпро впала металоконструкція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182565-u-kyievi-z-pivnichnogo-mostu-v-dnipro-vpala-metalokonstrukciya-video.htmlРакурс
У Києві на Північному мосту у воду впала металева конструкція, яку утримувала вантажівка з краном-маніпулятором.
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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомила прес-служба патрульної поліції Києва, опублікувавши відповідне відео.
Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події, — вказано в повідомленні. — Патрульні оперативно розшукали 37-річного порушника. Чоловік пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху.
Зазначається, що на водія склали протоколи за:
- ст. 122−4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.;
- ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.
Також поліцейські викликали слідчих.
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