Медведицу на Закарпатье могли убить на незаконной охоте с участием должностных лиц погранслужбы

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Ведмедицю на Закарпатті могли вбити на незаконному полюванні за участі посадових осіб ДПСУ. Також вдалося з’ясувати, що організація та проведення незаконного полювання відбулися за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду.

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Природоохоронці готують заяву в поліцію щодо виявленого факту незаконного полювання.

14 квітня Західним регіональним управлінням ДПСУ оприлюднено на офіційному телеграм-каналі та розповсюджено в ЗМІ відео та інформацію, що неподалік місця тривалого несення служби прикордонного наряду відділу «Стужиця» Чопського загону оселилася ведмедиця з двома ведмежатами.

Владислав Каменца, представник Ужанського національного природного парку, що 16 квітня цього ж року староста села Домашин, яке знаходиться поблизу Костринського ПНДВ Ужанського НПП повідомив керівника відділення та адміністрацію парку, що протягом двох останніх днів мешканці села спостерігають появу малого ведмежати без ведмедиці.

Було прийнято рішення про вилучення ведмежати для уникнення його загибелі.

До села негайно виїхали співробітники відділу державної охорони природо-заповідного фонду, які забрали ведмежа до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника парку.

Згодом було прийнято рішення щодо тимчасового переміщення тварини до реабілітаційного центру бурого ведмедя в Національний природний парк «Синевир», оскільки планується подальший трансфер ведмежати до одного з європейських центрів, які мають досвід реабілітації ведмежат з подальшим їхнім поверненням в дику природу за місцем вимушеного вилучення.

Така згода вже отримана від грецької недержавної організації ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS.

Тварина зараз під опікою в реабілітаційному центрі бурого ведмедя «Синевир».

Під час вияснення обставин інциденту, співставлення фото- та відеоматеріалів, оприлюднених ДПСУ, та наявних в Ужанського НПП було зроблено висновок, що мова йде про одне й те саме ведмежа.

Працівники парку опитали місцеве населення. В результаті проведеної роботи отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедицю убили на незаконному полюванні, організованому та здійсненому посадовими особами ДПС України.

Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадовців прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на постійній основі.

За кілька годин після спричиненого світлиною та інформацією резонансу в ДПСУ повідомили, що на фото — самець ведмедя, який помер власною смертю і якого співробітники ДПСУ знайшли у лісі. Разом із тим, повідомили про службове розслідування, задля чого на місце події викликали також співробітників Нацполіції та Кам’яницького лісництва.