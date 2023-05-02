Иран казнил чиновника Минобороны, раскрывшего Британии данные о ядерной программе - NYT

https://racurs.ua/n182590-iran-kaznil-chinovnika-minoborony-raskryvshego-britanii-dannye-o-yadernoy-programme-nyt.html

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Іран у січні стратив колишнього заступника міністра оборони. Алірез Акбарі десятиліття працював на британську розвідку і передавав дані про ядерні програми.

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Про це йдеться у розслідуванні NYT.

Акбарі тривалий час вів подвійне життя. На батьківщині він зображав релігійного фанатика, був старшим військовим командиром Корпусу вартових Ісламської революції та заступником міністра оборони.

Згодом він переїхав до Лондона і зайнявся приватним бізнесом, проте ніколи не втрачав довіри іранських лідерів. За їхніми даними, чоловік почав передавати секретні відомості Британії у 2004 році.

Так спецслужби дізналися про Фордо — об'єкт зі збагачення урану в підземному військовому комплексі. Саме він був частиною створення ядерної бомби.

Чотири роки тому російська розвідка повідомила владі Ірану, що Акбарі розкрив існування ще однієї надсекретної іранської ядерної програми.

Тоді його звинуватили і в розкритті імен 100 людей, які працювали в цьому проєкті. Серед них Мохсен Фахрізаде — головний спеціаліст ядерних досліджень, якого вбили ізраїльські агенти в 2020 році.

У січні 2023 року в Ірані оголосили, що Акбарі був шпигуном і стратили — це сталося через три роки після його арешту. Британія ніколи публічно не визнавала, що Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, працював на них.

Акбарі та його родині пообіцяли посвідку на проживання у Великій Британії, він також отримав приблизно 2 млн фунтів стерлінгів.

На супутниковому знімку той самий іранський Фордо.