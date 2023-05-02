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Удар по Павлограду может стать причиной экологической катастрофы в пяти областях
Удар по Павлограду может стать причиной экокатастрофы в пяти областяхhttps://racurs.ua/n182594-udar-po-pavlogradu-mojet-stat-prichinoy-ekokatastrofy-v-pyati-oblastyah.htmlРакурс
Удар по Павлограду може стати причиною екологічної катастрофи у п’яти областях. Про це пишуть аналітики OSINT-проекту GeoConfirmed.
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Ракетна атака рф 30 квітня спричинила вибух на хімзаводі, де зберігалося 1,8 тис. тонн ракетного палива. Експерти закликають провести розслідування цього інциденту та наголошують, що росіяни, ймовірно, знали про можливі ризики і це може стати черговим воєнним злочином російської окупаційної армії.
Аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed. Вони посилаються на статтю BBC за січень 2020 року, у якій попереджали про можливу екологічну катастрофу у разі вибуху на хімзаводі у Павлограді.
Що відомо про атаку на Павлоград
Нагадаємо, днями російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу Павлограда пошкоджений хімзавод, понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів.
Понад 30 людей, зокрема, п’ятеро дітей постраждали.
Обстріл рф по Павлограду забрав життя двох молодих хлопців, повідомив у вечірньому зверненні 1 травня президент України Володимир Зеленський.
Ракети терористів [у Павлограді] забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей — жінки, діти, чоловіки — отримали допомогу після поранень і травмувань, — сказав глава держави.
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