Россияне ежедневно запускают по Украине до 20 управляемых авиабомб

Росіяни щодня запускають по Україні до 20 керованих авіабомб.

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Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Щодня приблизно 20 керованих авіабомб летять у прифронтові зони. Зроблені вони нещодавно і не завжди якісно, бомби летять близько 70 км і влучають, на жаль, в об'єкти цивільної інфраструктури, — заявив речник командування Повітряних сил.

Крім того, Ігнат розповів, що українській ППО збивати ракети РФ вночі важче, ніж удень.

В ефірі телеканалу Freeдом він повідомив, що денний час дозволяє ППО точніше фіксувати цілі за рахунок візуальної прив’язки до них. Однак для комплексів, оснащених радарами, ціль може бути важче помітити, якщо вона опускається на низьку висоту, використовуючи русла річок або рельєф місцевості.

Це ускладнює завдання ППО і може призвести до того, що ціль зникне з радарів.