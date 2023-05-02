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Росіяни щодня запускають по Україні до 20 керованих авіабомб
Росіяни щодня запускають по Україні до 20 керованих авіабомбhttps://racurs.ua/ua/n182599-rosiyany-schodnya-zapuskaut-po-ukrayini-do-20-kerovanyh-aviabomb.htmlРакурс
Росіяни щодня запускають по Україні до 20 керованих авіабомб.
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Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Щодня приблизно 20 керованих авіабомб летять у прифронтові зони. Зроблені вони нещодавно і не завжди якісно, бомби летять близько 70 км і влучають, на жаль, в об'єкти цивільної інфраструктури, — заявив речник командування Повітряних сил.
Крім того, Ігнат розповів, що українській ППО збивати ракети РФ вночі важче, ніж удень.
В ефірі телеканалу Freeдом він повідомив, що денний час дозволяє ППО точніше фіксувати цілі за рахунок візуальної прив’язки до них. Однак для комплексів, оснащених радарами, ціль може бути важче помітити, якщо вона опускається на низьку висоту, використовуючи русла річок або рельєф місцевості.
Це ускладнює завдання ППО і може призвести до того, що ціль зникне з радарів.
Нічний час відіграє незначну роль для великих систем ППО, але може бути критичним для операторів ПЗРК, зенітних установок та мобільних вогневих груп, яким потрібно мати чіткіше уявлення про ціль, — розповів речних Повітряних сил.
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