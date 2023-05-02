Взрыв в Мелитополе - ранен «замглавы МВД» оккупантов

https://racurs.ua/n182608-vzryv-v-melitopole-ranen-zamglavy-mvd-okkupantov.html

Ракурс

Вибух у Мелітополі, який стався 2 травня, прокоментував мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров та пропагандистські ЗМІ росії. Окупаційна влада заявила про поранення так званого заступника МВС Запорізької області внаслідок «замаху».

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Біля воріт його будинку невідомі нібито заклали вибухівку, яка спрацювала, коли чоловік відчинив двері. Його госпіталізували.

Мер Мелітополя Федоров згодом повідомив на власній сторінці у Телеграм:

Черговий тиждень поспіль ранок зрадників-поліцейських Мелітополя починається з бавовни. За уточненими даними сьогоднішній ранковий вибух «постукав у будинок» заступника начальника так званого управління внутрішніх справ тимчасово окупованої частини Запорізької області, коли той відкривав ворота. Завтрашній ранок зрадник зустрічатиме вже у лікарні.

Нагадаємо, раніше Федоров розповів, що вранці у вівторок у Мелітополі прогримів вибух. Сталося це о 6.45. Чули «бавовну» мешканці північних районів міста. Одразу після цього вулицями промчали машини поліції та «швидкої».