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Ракурс
Нацгвардейцы показали последствия боев за Авдеевку

Нацгвардейцы показали последствия боев за Авдеевку (ВИДЕО)

2 мая 2023, 18:40
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Бійці Національної гвардії України показали наслідки боїв за Авдіївку на Донеччині. Раніше у місті мешкало понад 30 тис. людей, а нині вулиці населеного пункту порожні, будівлі зруйновані.


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Авдіївка перебуває під вогнем ворожої артилерії та авіації. Проте нацгвардійці та захисники України гідно тримають оборону міста.

Нагадаємо, Авдіївка розташована у Покровському районі Донецької області, за 13 км на північ від Донецька. Місто лежить у верхів’ї річки Скотовата басейну Сіверського Дінця.

Источник: Ракурс


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