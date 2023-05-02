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Нацгвардейцы показали последствия боев за Авдеевку
Нацгвардейцы показали последствия боев за Авдеевку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182614-nacgvardeycy-pokazali-posledstviya-boev-za-avdeevku-video.htmlРакурс
Бійці Національної гвардії України показали наслідки боїв за Авдіївку на Донеччині. Раніше у місті мешкало понад 30 тис. людей, а нині вулиці населеного пункту порожні, будівлі зруйновані.
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Авдіївка перебуває під вогнем ворожої артилерії та авіації. Проте нацгвардійці та захисники України гідно тримають оборону міста.
Нагадаємо, Авдіївка розташована у Покровському районі Донецької області, за 13 км на північ від Донецька. Місто лежить у верхів’ї річки Скотовата басейну Сіверського Дінця.
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