Ракетные войска ВСУ поразили пункт управления, ПВО и четыре склада боеприпасов рф

https://racurs.ua/n182615-raketnye-voyska-vsu-porazili-punkt-upravleniya-pvo-i-chetyre-sklada-boepripasov-rf.html

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Авіація Сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу окупаційної армії росії. Про це ввечері 2 травня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Також наші захисники збили три ворожих безпілотники різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

один пункт управління,

дванадцять районів зосередження живої сили,

чотири склади боєприпасів,

один засіб протиповітряної оборони та ще

одну важливу ціль противника.

За даними Генштабу, впродовж доби на Куп’янському напрямку Харківщини росіяни здійснювали артилерійські та мінометні обстріли низки населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії. На Бахмутському напрямку воєнні злочинці рф продовжують вести наступ. Тривають важкі бої за Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку загарбники також вели безуспішні наступальні дії й обстрілювали населені пункти.