Будем освобождать таким способом, который посчитаем необходимым – Данилов о Крыме

https://racurs.ua/n182622-budem-osvobojdat-takim-sposobom-kotoryy-poschitaem-neobhodimym-danilov-o-kryme.html

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна звільнятиме тимчасово окупований країною-агресором росією Крим «у такий спосіб, який вважатиме за необхідне».

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Мені складно казати, чи без бою вони будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень. І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися, і ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це — наша земля, і наше завдання — її звільнити, — сказав Данілов в ефірі «Радіо Свобода» 2 травня.

Таким чином секретар РНБО прокоментував слова міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв’ю The Atlantic про те, що Київ поверне окупований Крим «без бою».

Окрім цього, Данілов згадав про вибухи, які періодично лунають на окупованому півострові.

Господь — милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Думаю, що ті люди, які мають трошечки розуму, мають розуміння, що треба якомога швидше забиратися з півострова, — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме. Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з України Курт Волкер заявляв, що Україні необхідно вже зараз ізолювати Крим від Росії, обірвавши логістичні зв’язки півострова з територією РФ. Це стане першим вагомим кроком до повернення Криму без застосування воєнної сили, сказав він.