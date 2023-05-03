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Близ Керченского пролива горит нефтебаза рф
Близ Керченского пролива горит нефтебаза рф (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n182626-bliz-kerchenskogo-proliva-gorit-neftebaza-rf-foto-video.htmlРакурс
У російському порту Тамань біля Керченської протоки пролунали вибухи. Згодом там розпочалася масштабна пожежна на території нафтобази, розташованої у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю рф.
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Нині горить резервуар із паливом. Пропагандистські ЗМІ рф знову заявили про атаку українського безпілотника. Місцевий губернатор повідомив, що пожежі присвоєно найвищий рівень складності.
У селищі Волна Темрюкського району загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Тримаю ситуацію на контролі. На місце стягнуті пожежні розрахунки, МНС та екстрені служби. Робиться все можливе, щоби вогонь не поширився далі, — написав у Телеграм губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
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