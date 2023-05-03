Атака дронов на Киев – силы ПВО сбили все беспилотники

https://racurs.ua/n182627-ataka-dronov-na-kiev-sily-pvo-sbili-vse-bespilotniki.html

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Атака дронів-камікадзе на Україну сталася минулої ночі. Сили протиповітряної оборони знищили всі російські безпілотники, виявлені у повітряному просторі навколо Києва. У ніч на 3 травня в столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу. Загалом територію України атакували 26 дронів. Повітряні сили Збройних сил України збили 21 «Шахед».

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За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється, — повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він додав, що впродовж останніх шести днів це була вже третя повітряна атака ворога, для якої традиційно використовувалися іранські безпілотники Shahed.

Сьогодні вночі російські терористи в чергове атакували нас ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється, — йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, у багатьох областях минулої ночі працювала ППО, проте у Запоріжжі і Дніпрі пролунали вибухи. За інформацією голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, у Дніпрі відпрацювала система ППО, а в Запоріжжі, попередньо, є влучання ракет С-300.