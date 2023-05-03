Кремль раздал росСМИ «темники», как освещать контрнаступление ВСУ - ISW

https://racurs.ua/n182630-kreml-razdal-rossmi-temniki-kak-osveschat-kontrnastuplenie-vsu-isw.html

Ракурс

Військово-політичне керівництво країни-агресора росії на тлі очікувань початку контрнаступу Збройних сил України готує інформаційний простір для свого суспільства, маючи намір знизити потрясіння від потенційних успіхів Києва.

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Про це йдеться у звіті американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Зокрема, кремль поширив нові інструкції для російських державних ЗМІ про те, як висвітлювати майбутній український контрнаступ. Про отримання «темників» писала «Медуза». За її даними, росЗМІ наказали заявляти, що Україна не готова до контрнаступу, натомість трактуючи можливість наступу ЗСУ як даність. Російська преса має зосередитися на згадках про допомогу Заходу Україні. Мета спотворення інформації — дозволити кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдачі контрнаступу ЗСУ або обґрунтувати успіхи Києва, стверджуючи, що втрати рф зрозумілі, оскільки «весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті».

У передбачуваному документі йдеться про те, що кремль готується, якщо не очікує, українських успіхів і планує пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі, — вказують експерти ISW.

Аналітики додали, що це стало важливою російською адаптацією попередніх контрнаступів ЗСУ у Херсонській та Харківській областях, які «викликали драматичні потрясіння та деморалізацію як у російських збройних силах, так і в російському інформаційному просторі, які кремль, ймовірно, прагне пом’якшити».