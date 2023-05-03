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Ночную охоту на технику россиян показала 59-я бригада

Ночную охоту на технику россиян показала 59-я бригада (ВИДЕО)

3 мая 2023, 09:58
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Військовослужбовці 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України показали відеозапис нічного полювання на військову техніку окупаційної армії росії.


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59 ОМПБр бажає доброго ранку, — пише Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Також нагадаємо, що сьогодні вночі Повітряні сили ЗСУ знищили 21 дрон-камікадзе. Всього росія випустила по території України 26 ударних дронів Shahed-136/131.

Источник: Ракурс


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