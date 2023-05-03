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Ночную охоту на технику россиян показала 59-я бригада
Ночную охоту на технику россиян показала 59-я бригада (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182631-nochnuu-ohotu-na-tehniku-rossiyan-pokazala-59-ya-brigada-video.htmlРакурс
Військовослужбовці 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України показали відеозапис нічного полювання на військову техніку окупаційної армії росії.
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59 ОМПБр бажає доброго ранку, — пише Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Також нагадаємо, що сьогодні вночі Повітряні сили ЗСУ знищили 21 дрон-камікадзе. Всього росія випустила по території України 26 ударних дронів Shahed-136/131.
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