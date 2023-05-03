Зеленский подписал закон о запрете фейерверков, петард и салютов

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 7438 про заборону феєрверків, петард та салютів. Нормативний акт набирає чинності 12 жовтня 2023 року.

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Забороняється:

продаж або передача будь-яким способом особам, які досягли 16-річного віку, феєрверків класу F1.

продаж або передача будь-яким способом цих феєрверків;

використання піротехнічних засобів (феєрверків, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про використання та обіг піротехнічних виробів, який передбачає заборону використання феєрверків. Законопроєктом передбачено відтермінування заборони на продаж піротехнічних виробів на три місяці після набрання чинності законом та експорту вказаної продукції на один рік.

Законопроектом передбачено:

заборона при поводженні з тваринами використання оснащень, інвентарю та піротехнічних виробів, що призводять (можуть призвести) до травмування тварин;

заборона заподіяння тваринам травмувань, болю, знівечення, їх загибель, у тому числі через використання піротехнічних виробів при поводженні з ними під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок;

забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Також вказано, що законопроєкт не вводить нових обмежень та заборон на:

використання та продаж сценічних (класи Т1 і Т2) та інших піротехнічних виробів (класи Р1 і Р2). Питання їх використання та обігу і надалі регулюється Технічним регламентом піротехнічних виробів, затвердженим КМУ;

піротехнічні вироби, призначені для використання Збройними силами України, Національною поліцією або аварійно-рятувальними службами з некомерційною метою, відповідно до законодавства України;

використання феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму;