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Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Финляндию - СМИ
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Финляндиюhttps://racurs.ua/n182642-zelenskiy-pribyl-s-neanonsirovannym-vizitom-v-finlyandiu-smi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Фінляндії. Про це стало відомо з оголошення суспільного мовника Yle.
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Церемонія прийому глави держави пройде біля Президентського палацу о 12.00 за місцевим часом. Під час свого візиту Зеленський візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів Північних країн із президентом Саулі Нійністе.
Зустріч відбудеться у другій половині дня й буде присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.
Після обіду президенти візьмуть участь у Нордично-українському саміті лідерів, де будуть прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та прем'єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.
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