Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Финляндию - СМИ

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Финляндию

3 мая 2023, 12:20
999

Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Фінляндії. Про це стало відомо з оголошення суспільного мовника Yle.


.

Церемонія прийому глави держави пройде біля Президентського палацу о 12.00 за місцевим часом. Під час свого візиту Зеленський візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів Північних країн із президентом Саулі Нійністе.

Зустріч відбудеться у другій половині дня й буде присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.

Після обіду президенти візьмуть участь у Нордично-українському саміті лідерів, де будуть прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та прем'єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров