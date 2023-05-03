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Ракурс
Зеленський прибув з неанонсованим візитом в Фінляндію — ЗМІ

Зеленський прибув з неанонсованим візитом в Фінляндію

3 тра 2023, 12:20
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Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Фінляндії. Про це стало відомо з оголошення суспільного мовника Yle.


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Церемонія прийому глави держави пройде біля Президентського палацу о 12.00 за місцевим часом. Під час свого візиту Зеленський візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів Північних країн із президентом Саулі Нійністе.

Зустріч відбудеться у другій половині дня й буде присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.

Після обіду президенти візьмуть участь у Нордично-українському саміті лідерів, де будуть прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та прем'єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Джерело: Ракурс


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