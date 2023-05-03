Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото:

https://racurs.ua/n182657-ne-verte-moskve-ssha-prokommentirovali-ataku-bpla-na-kreml.html

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Сполучені Штати Америки відреагували на повідомлення про «атаку» дронів на кремль.

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Україна не попереджала Вашингтон про плани атакувати безпілотниками кремль, тому в США поки не можуть підтвердити, що насправді відбулося в москві минулої ночі. Про це 3 травня заявив державний секретар Ентоні Блінкен, передає CNN.

Ми просто не знаємо. Ми побачимо, якими є факти. І дуже важко коментувати або спекулювати на цьому, насправді не знаючи фактів, — наголосив він.

Також Блінкен зазначив, що схильний ставитися до заяв російської влади із сумнівом.

Ще один неназваний американський чиновник також заявив, що Білий дім не був попереджений про можливу атаку дронів на кремль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський спростував причетність України до «атаки» дронів на кремль та наголосив, що атаки на російського диктатора володимира путіна залишить для міжнародного трибуналу. А свою зброю ЗСУ використовують лише для захисту від окупантів, а не для ударів по москві.