Володимир Зеленський у Фінляндії. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182653-zelenskyy-vidreaguvav-na-ataku-droniv-na-kreml.html

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Володимир Зеленський вперше висловився про «атаку» на російський кремль.

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Україна не має відношення до нальоту БПЛА по будівлі кремля, про що раніше заявила російська диктатура. Свою зброю, якої спостерігається дефіцит, ЗСУ використовують лише для захисту. Про це президент України заявив 3 травня під час саміту країн Північної Європи в Фінляндії.

Ми не атакуємо ані путіна, ані москву, ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде. У нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що і будь-де. Ми це залишимо трибуналу, — наголосив він.

Зеленський додав, що залишає атаки на путіна для міжнародного трибуналу.

Нагадаємо, 3 травня російська влада звинуватила Україну в атаці дронів на кремль. Диктатура заявила, що рф розцінює цю атаку як «сплановану терористичну акцію та замах на президента росії».

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що росія може готувати у відповідь масштабний теракт, бо спочатку в Криму начебто затримали «велику групу диверсантів», а потім продемонстрували відео нібито з атакою безпілотників на кремль.