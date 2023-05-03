Украина впервые получит от США ракеты Hydra 70. Фото:

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Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги.

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Загальна вартість нового пакета допомоги складає 300 млн доларів. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, гаубиці калібром 155-мм, артилерійські снаряди калібром 155-мм, мінометні снаряди калібрів 120-мм, 81-мм та 60-мм. Також Україні передадуть ракети TOW, системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, боєприпаси для розчищення перешкод. Про це 3 травня повідомила прес-служба Пентагону.

Крім того, Сили оборони отримають від американських союзників вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання, випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запасні частини та інше польове обладнання.

Вперше Україна отримає авіаційні ракети Hydra-70. Це некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Ці ракети можуть уражати ворога на відстані до 105 км.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки, — наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро. А вже зараз країни-учасники Євросоюзу почнуть надсилати українським Силам оборони зі своїх складів боєприпаси на суму 1 млрд євро. Ще мільярд євро Брюссель виділив на спільні подальші закупівлі боєприпасів для України.