ЦРУ собрало закрытый брифинг по поводу взрывов над Кремлем

https://racurs.ua/n182667-cru-sobralo-zakrytyy-brifing-po-povodu-vzryvov-nad-kremlem.html

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Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над Кремлем.

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CNN передає слова голови Комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера. Він вважає, що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Москві.

Ми все ще не маємо багато інформації. Я думаю, що комітет виклав всю інформацію, яку ми отримали, і нам потрібно якнайшвидше знову почути її від директора агентства. Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що джерелом [атаки] були українці, — сказав він журналістам.

Раніше Держсекретар США Блінкен заявив, що не може підтвердити атаку дронів на Кремль і причетність України до інциденту.

Я б сприйняв все, що надходить із Кремля, з великим сумнівом, — розповів Блінкен.

Він додав, що США залишають за Україною право ухвалювати рішення, як захищатися та повертати свої території.