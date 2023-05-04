Бойкот россиян — 13-летняя украинская певица отказалась петь на фестивале в Сан-Ремо

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Ракурс

13-річна українська співачка Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Sanremo Junior в Італії.

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Організатори повідомили про участь росіян за кілька годин до самого конкурсу 3 травня, повідомили представники співачки, пише УП.

Замість вокального номера Софія вийшла на сцену і заявила про неприпустимість присутності представників країни-агресора на міжнародній арені.

Я не буду співати на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Я сподіваюся, що наступного року на цій сцені не буде країни-терориста. Будь ласка, підтримайте Україну, — сказала зі сцени Софія.

Тринадцятирічна співачка з України, переможниця Чорноморських Ігор 2021 Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Sanremo Junior pic.twitter.com/0TNzppPCME — УП. Життя (@UPZhyttya) May 4, 2023

У 2021 році киянка Самолюк виграла фестиваль «Чорноморські ігри», який проходив у Скадовську на Херсонщині. Вона перемогла у номінації «вокалісти 11−13 років». У 2022 році співачка отримала гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії. Софія стала найкращою серед учасниць у віковій категорії 13−14 років.

Вокальний конкурс Sanremo Junior проходить в Італії під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ — Дитячого фонду ООН. Його мета — захист прав та інтересів дітей.