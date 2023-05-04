В Воздушных силах пока не могут подтвердить, что ночью россияне запускали баллистические ракеты

У Повітряних силах поки не можуть підтвердити, що вночі росіяни запускали балістичні ракети. Речник Юрій Ігнат каже, що загроза пусків дійсно була, але наразі інформації, що були пуски чи прильоти, немає.

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За інформацією, яка є на цей час: ми не підтверджуємо застосування балістики, але маємо все одно уточнювати, дивитися, оскільки інколи день-два потрібні для того, щоб справді встановити, чи було застосування, чи ні, ― пояснив він.