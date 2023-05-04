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Ракурс
В Воздушных силах пока не могут подтвердить, что ночью россияне запускали баллистические ракеты

В Воздушных силах пока не могут подтвердить, что ночью россияне запускали баллистические ракеты

4 мая 2023, 13:00
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У Повітряних силах поки не можуть підтвердити, що вночі росіяни запускали балістичні ракети. Речник Юрій Ігнат каже, що загроза пусків дійсно була, але наразі інформації, що були пуски чи прильоти, немає.


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За інформацією, яка є на цей час: ми не підтверджуємо застосування балістики, але маємо все одно уточнювати, дивитися, оскільки інколи день-два потрібні для того, щоб справді встановити, чи було застосування, чи ні, ― пояснив він.

Нагадаємо, у Київській МВА оприлюднили попередню інформацію, що вночі росія атакувала столицю, окрім шахедів, балістичними ракетами.

Источник: Ракурс


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