Мы все хотим видеть здесь другого Владимира – выступление Зеленского в Гааге

https://racurs.ua/n182680-my-vse-hotim-videt-zdes-drugogo-vladimira-vystuplenie-zelenskogo-v-gaage-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський 4 травня виступив у Міжнародному кримінальному суді у Нідерландах. Це сталося під час його офіційного візиту у країну.

.

Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. В Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. Я певен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо, — сказав Зеленський на початку виступу.

Також президент наголосив на кількості воєнних злочинів, вчинених росією.

Хочу озвучити вам одну цифру: 6 тис. 139. Це кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише за квітень, — повідомив Зеленський.

Глава держави вважає, що світовій демократичній спільноті потрібен справжній повноцінний трибунал, справжня справедливість, а не гібридна.

Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові операційні правила. Тому ми дбаємо про створення такого трибуналу для рф — це має стати гарантією неповторення такої агресії, — сказав президент України.

З трибуни МКС Зеленський також розповів, що у квітні 2023 року росіяни скоїли в Україні 6 тис. 139 воєнних злочинів. Загинули 207 цивільних, з них 17 — дітей, ще понад 400 громадян отримали поранення.