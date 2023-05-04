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Ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира - виступ Зеленського в Гаазі
Ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира — виступ Зеленського в Гаазі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182680-my-vsi-hochemo-bachyty-tut-inshogo-volodymyra-vystup-zelenskogo-v-gaazi-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський 4 травня виступив у Міжнародному кримінальному суді у Нідерландах. Це сталося під час його офіційного візиту у країну.
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Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. В Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. Я певен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо, — сказав Зеленський на початку виступу.
Також президент наголосив на кількості воєнних злочинів, вчинених росією.
Хочу озвучити вам одну цифру: 6 тис. 139. Це кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише за квітень, — повідомив Зеленський.
Глава держави вважає, що світовій демократичній спільноті потрібен справжній повноцінний трибунал, справжня справедливість, а не гібридна.
Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові операційні правила. Тому ми дбаємо про створення такого трибуналу для рф — це має стати гарантією неповторення такої агресії, — сказав президент України.
З трибуни МКС Зеленський також розповів, що у квітні 2023 року росіяни скоїли в Україні 6 тис. 139 воєнних злочинів. Загинули 207 цивільних, з них 17 — дітей, ще понад 400 громадян отримали поранення.
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