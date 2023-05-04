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Ракурс
В Ставрополе взорвался склад горюче-смазочных материалов

В Ставрополе взорвался склад горюче-смазочных материалов (ВИДЕО)

4 мая 2023, 13:42
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У росії продовжують палати склади, нафтосховища та нафтобази. Цього разу у Ставрополі загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.


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Місцеві пабліки повідомляють про пожежу на площі понад 500 кв. м. Причину окупанти офіційно не повідомляли.

Нагадаємо, що у травні в росії вже згоріло кілька резервуарів з паливом, наприклад, в окупованому Севастополі. У ніч проти 4 травня палали бочки у Краснодарському краї та Ростовській області.

Удари по нафтобазах, імовірно, змусять рф змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак, припускає британська розвідка.

Источник: Ракурс


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