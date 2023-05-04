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В Ставрополе взорвался склад горюче-смазочных материалов
В Ставрополе взорвался склад горюче-смазочных материалов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182681-v-stavropole-vzorvalsya-sklad-goruche-smazochnyh-materialov-video.htmlРакурс
У росії продовжують палати склади, нафтосховища та нафтобази. Цього разу у Ставрополі загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.
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Місцеві пабліки повідомляють про пожежу на площі понад 500 кв. м. Причину окупанти офіційно не повідомляли.
Нагадаємо, що у травні в росії вже згоріло кілька резервуарів з паливом, наприклад, в окупованому Севастополі. У ніч проти 4 травня палали бочки у Краснодарському краї та Ростовській області.
Удари по нафтобазах, імовірно, змусять рф змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак, припускає британська розвідка.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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