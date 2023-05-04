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В Ставрополі вибухнув склад паливно-мастильних матеріалів
В Ставрополі вибухнув склад паливно-мастильних матеріалів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182681-v-stavropoli-vybuhnuv-sklad-palyvno-mastylnyh-materialiv-video.htmlРакурс
У росії продовжують палати склади, нафтосховища та нафтобази. Цього разу у Ставрополі загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.
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Місцеві пабліки повідомляють про пожежу на площі понад 500 кв. м. Причину окупанти офіційно не повідомляли.
Нагадаємо, що у травні в росії вже згоріло кілька резервуарів з паливом, наприклад, в окупованому Севастополі. У ніч проти 4 травня палали бочки у Краснодарському краї та Ростовській області.
Удари по нафтобазах, імовірно, змусять рф змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак, припускає британська розвідка.
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