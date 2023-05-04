песков считает США ответственными за так называемую атаку на Кремль

песков считает США ответственными за так называемую атаку на Кремльhttps://racurs.ua/n182682-peskov-schitaet-ssha-otvetstvennymi-za-tak-nazyvaemuu-ataku-na-kreml.htmlРакурс
Прес-секретар президента росії дмитро пєсков поклав відповідальність за атаку на Кремль на США.
Такі спроби відхреститися від цього і в Києві, і у Вашингтоні, звичайно, абсолютний сміх. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і про такі теракти (у росії те, що сталося, називають терактом) приймаються не в Києві, а у Вашингтоні. І Київ вже виконує те, що йому наказано, — сказав пєсков на зоденному брифінгу 4 травня.
За його словами, путін не планує записувати спеціального звернення у зв’язку з «інцидентом» і не буде проводити екстрене засідання Ради безпеки.
Речник Кремля також сказав, що «Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку».
Нагадаємо, минулої ночі два безпілотники атакували Кремль у центрі Москви. Російська влада одразу звинуватила в цьому Україну. Володимир Зеленський заявив, що Київ не має жодного стосунку до того, що сталося.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк сьогодні назвав такі ознаки інсценування росією атаки дронів на Кремль:
Кремль, дрон, два організатори на сходах Сенатського палацу, 12-годинна пауза перед публікацією, одночасна поява відео з різних ракурсів — інсценування. Абсолютне.
Безпілотники, які атакували Кремль, були помічені задовго до підльоту до Москви, але на них не відреагували буцімто «через травневі свята». Про це з посиланням на джерела повідомляє Telegram-канал Baza.
Повідомляється, що дрони, що летіли на наднизькій висоті, помітили місцеві жителі в Підмосков’ї. Але рятувальники області «не опрацювали заявку належним чином».
Після того, як дрони опинилися всередині МКАД, силовики почали повідомляти про це начальству — однак «через пізній час і травневі свята належної негайної реакції не було». Канал пише, що завдяки цьому безпілотникам вдалося долетіти до Кремля та атакувати його.