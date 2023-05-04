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Ракурс
пєсков вважає США відповідальними за так звану атаку на Кремль

пєсков вважає США відповідальними за так звану атаку на Кремль

4 тра 2023, 14:00
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Прес-секретар президента росії дмитро пєсков поклав відповідальність за атаку на Кремль на США.


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Такі спроби відхреститися від цього і в Києві, і у Вашингтоні, звичайно, абсолютний сміх. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і про такі теракти (у росії те, що сталося, називають терактом) приймаються не в Києві, а у Вашингтоні. І Київ вже виконує те, що йому наказано, — сказав пєсков на зоденному брифінгу 4 травня.

За його словами, путін не планує записувати спеціального звернення у зв’язку з «інцидентом» і не буде проводити екстрене засідання Ради безпеки.

Речник Кремля також сказав, що «Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку».

Нагадаємо, минулої ночі два безпілотники атакували Кремль у центрі Москви. Російська влада одразу звинуватила в цьому Україну. Володимир Зеленський заявив, що Київ не має жодного стосунку до того, що сталося.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк сьогодні назвав такі ознаки інсценування росією атаки дронів на Кремль:

Кремль, дрон, два організатори на сходах Сенатського палацу, 12-годинна пауза перед публікацією, одночасна поява відео з різних ракурсів — інсценування. Абсолютне.

Безпілотники, які атакували Кремль, були помічені задовго до підльоту до Москви, але на них не відреагували буцімто «через травневі свята». Про це з посиланням на джерела повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що дрони, що летіли на наднизькій висоті, помітили місцеві жителі в Підмосков’ї. Але рятувальники області «не опрацювали заявку належним чином».

Після того, як дрони опинилися всередині МКАД, силовики почали повідомляти про це начальству — однак «через пізній час і травневі свята належної негайної реакції не було». Канал пише, що завдяки цьому безпілотникам вдалося долетіти до Кремля та атакувати його.

Джерело: Ракурс


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