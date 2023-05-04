пєсков вважає США відповідальними за так звану атаку на Кремль

https://racurs.ua/ua/n182682-pieskov-vvajaie-ssha-vidpovidalnymy-za-tak-zvanu-ataku-na-kreml.html

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Прес-секретар президента росії дмитро пєсков поклав відповідальність за атаку на Кремль на США.

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Такі спроби відхреститися від цього і в Києві, і у Вашингтоні, звичайно, абсолютний сміх. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і про такі теракти (у росії те, що сталося, називають терактом) приймаються не в Києві, а у Вашингтоні. І Київ вже виконує те, що йому наказано, — сказав пєсков на зоденному брифінгу 4 травня.

За його словами, путін не планує записувати спеціального звернення у зв’язку з «інцидентом» і не буде проводити екстрене засідання Ради безпеки.

Речник Кремля також сказав, що «Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку».

Нагадаємо, минулої ночі два безпілотники атакували Кремль у центрі Москви. Російська влада одразу звинуватила в цьому Україну. Володимир Зеленський заявив, що Київ не має жодного стосунку до того, що сталося.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк сьогодні назвав такі ознаки інсценування росією атаки дронів на Кремль: