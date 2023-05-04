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Ракурс
Над Киевом 4 мая сбили российский беспилотник, фото:

Над Киевом сбили БПЛА, обломки могли вызвать пожар — Кличко

4 мая 2023, 20:54
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У Києві сьогодні, 4 травня, ввечері було оголошено повітряну тривогу, в ході якої сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telgram-каналі повідомив про вибухи та пожежу в Солом’янському районі столиці.

Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце, — зазначив Кличко.

Деталі інциденту наразі не наводяться.

Згодом Кличко повідомив, що рятувальники локалізують пожежу у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння становить 50 м кв.

За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався, — зазначив мер Києва.

Источник: Ракурс


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