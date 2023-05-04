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Над Киевом 4 мая сбили российский беспилотник, фото:
Над Киевом сбили БПЛА, обломки могли вызвать пожар — Кличкоhttps://racurs.ua/n182695-nad-kievom-sbili-bpla-oblomki-mogli-vyzvat-pojar-klichko.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 4 травня, ввечері було оголошено повітряну тривогу, в ході якої сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.
Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telgram-каналі повідомив про вибухи та пожежу в Солом’янському районі столиці.
Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце, — зазначив Кличко.
Деталі інциденту наразі не наводяться.
Згодом Кличко повідомив, що рятувальники локалізують пожежу у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння становить 50 м кв.
За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався, — зазначив мер Києва.
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